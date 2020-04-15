Старт женского чемпионата Белоруссии отложили из-за коронавируса Футболистки контактировали с лицами, у которых подозревают заражение COVID-19.

Официальный сайт Белорусской федерации футбола сообщил о решении отложить на неопределенный срок старт чемпионата страны по футболу среди женских команд.

Матчи первого тура должны были пройти с 16 по 18 апреля.

«Данное решение принято в связи с тем, что несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19», – сказано в сообщении федерации.

Напомним, что в мужском чемпионате Белоруссии было сыграно уже четыре тура, и это единственный турнир в Европе, который не был прерван пандемией коронавируса.