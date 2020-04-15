Соловьев обвинил Уткина в любви к Константину Геничу Телеведущий Владимир Соловьев выступил с очередным выпадом в адрес Василия Уткина.

Общаясь с пользователями своего ютуб-канала, Соловьев назвал Уткина »слизняком» и обвинил его в любви к коллеге Константину Геничу. По данным «Советского спорта», спортивный комментатор Генич женат и воспитывает трех детей.

Напомним, ранее Уткин, продолжая обмен колкостями с Соловьевым, вызвал того на словесный поединок в формате Versus Battle. Однако телеведущий этот вызов не принял. Конфликт начался с того, что Уткин выступил с критикой действий властей во время пандемии коронавируса, вызвав тем самым гнев Соловьева.