Соловьев обвинил Уткина в любви к Константину Геничу

Общаясь с пользователями своего ютуб-канала, Соловьев назвал Уткина »слизняком» и обвинил его в любви к коллеге Константину Геничу. По данным «Советского спорта», спортивный комментатор Генич женат и воспитывает трех детей.
Напомним, ранее Уткин, продолжая обмен колкостями с Соловьевым, вызвал того на словесный поединок в формате Versus Battle. Однако телеведущий этот вызов не принял. Конфликт начался с того, что Уткин выступил с критикой действий властей во время пандемии коронавируса, вызвав тем самым гнев Соловьева.
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