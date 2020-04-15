Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория Бывший полузащитник сборной России рассказал о причинах провала во Франции четыре года назад.

Роман Широков в эфире программы «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ» поделился воспоминаниями о выступлении сборной России на чемпионате Европы во Франции в 2016 году.

«Некоторые у нас в команде удивлялись простым вещам, – рассказал Широков. – Например, как обороняться: один закрывает бровку, другой – середину, третий подходит на подстраховку. Очевидные вещи, которые объясняют в детско-юношеских школах. Для некоторых это было в новинку, может, просто забыли, не знаю. Это точно были не игроки ЦСКА, они все знали назубок.

После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, все пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошел и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только 4-й. Почему 4-й? Вообще загадка.

Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нем, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел. Думаю, его настигло жесткое разочарование в ходе турнира по этому поводу».

Слуцкий возглавил сборную России в августе 2015 года, став преемником Фабио Капелло и оставшись главным тренером ЦСКА. Под его руководством команда на финише отборочного турнира одержала четыре победы подряд и вышла в финальный турнир Евро-2016.

Во Франции команда Слуцкого финишировала на последнем месте в группе, сыграв вничью с Англией (1:1), а затем проиграв Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Широков в двух первых встречах выходил на замену, а затем был включен в стартовый состав на матч против валлийцев, получив капитанскую повязку.