Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 21:59ФутболШарафудинов Виктор

Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория

Бывший полузащитник сборной России рассказал о причинах провала во Франции четыре года назад.

Роман Широков в эфире программы «Наши на Евро» на телеканале «Матч ТВ» поделился воспоминаниями о выступлении сборной России на чемпионате Европы во Франции в 2016 году.

«Некоторые у нас в команде удивлялись простым вещам, – рассказал Широков. – Например, как обороняться: один закрывает бровку, другой – середину, третий подходит на подстраховку. Очевидные вещи, которые объясняют в детско-юношеских школах. Для некоторых это было в новинку, может, просто забыли, не знаю. Это точно были не игроки ЦСКА, они все знали назубок.

После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, все пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошел и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать. У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только 4-й. Почему 4-й? Вообще загадка.

Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нем, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел. Думаю, его настигло жесткое разочарование в ходе турнира по этому поводу».

Слуцкий возглавил сборную России в августе 2015 года, став преемником Фабио Капелло и оставшись главным тренером ЦСКА. Под его руководством команда на финише отборочного турнира одержала четыре победы подряд и вышла в финальный турнир Евро-2016.

Во Франции команда Слуцкого финишировала на последнем месте в группе, сыграв вничью с Англией (1:1), а затем проиграв Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Широков в двух первых встречах выходил на замену, а затем был включен в стартовый состав на матч против валлийцев, получив капитанскую повязку.

Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Шнур назвал самого великого спортсмена, Дюков поспорил с Федуном, Геркус построил график В рубрике «Пока вы спали» - о том, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 15.04.2020 08:00 Футбол Чикирис Олег
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
ЦСКА обречен стать слабее, а СКА может усилиться. Что ждет фаворитов в новом сезоне В клубах КХЛ начинается горячая пора. 14.04.2020 21:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав
Новости
23:26 Футбол Главный тренер «Галатасарая» Терим победил коронавирус
23:16 Футбол В Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа, но чемпионат могут доиграть без зрителей
22:56 Футбол Ляказетт может перейти из «Арсенала» в «Атлетико»
22:44 Бокс Деонтей Уайлдер: Фьюри не будет для меня чемпионом, пока мы не проведем третий бой
22:34 ММА Дастин Порье: Хочу подраться с Конором, но не хочу больше выпрашивать бои
22:18 Футбол Игорь Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя
21:59 Футбол Соловьев обвинил Уткина в любви к Константину Геничу
21:59 Футбол Роман Широков: Слуцкий подумал, что он гений, когда вывел сборную на Евро, его захлестнула эйфория
21:47 Футбол Футболисты и тренеры «Пармы» на месяц отказались от зарплат
21:35 Футбол Аллегри приглашают в «Ньюкасл»
21:20 Олимпиада Медведева остается послом сборной России на токийской Олимпиаде (видео)
20:52 Футбол В Австрии футболистам разрешили возобновить тренировки
20:39 Футбол Старт женского чемпионата Белоруссии отложили из-за коронавируса
20:13 Биатлон Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером
19:46 Футбол Руководство лондонского «Арсенала» сократили свои зарплаты на треть, отказавшись от господдержки
19:19 Хоккей «Авангард» на один сезон пролил контракт с Гариповым
19:10 Хоккей «Трактор» официально объявил о заключении контракта с чешским вратарем Виллом
18:43 Олимпиада Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг
18:27 Велошоссе Проведение «Тур де Франс» перенесли на начало осени из-за коронавируса
18:12 Футбол Завершение футбольного сезона в Германии находится под вопросом
Контроль не для всех: почему на всех въездах в Москву пробки, а на Рублевке – нет
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Семейный праздник на Ставрополье закончился вспышкой коронавируса
Путин предложил выделить регионам на сбалансирование бюджетов 200 млрд рублей
Некуда бежать: как самоизоляция повлияла на уровень преступности в Башкирии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика