Игорь Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя - Советский спорт
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15 апреля 2020 22:18ФутболШарафудинов Виктор

Игорь Акинфеев: На Евро-2016 провалились мы все, и скрываться от этого нельзя

Бывший вратарь сборной России поделился воспоминаниями о чемпионате Европы.

Игорь Акинфеев в передаче «Наши на Евро» телеканала «Матч ТВ» поделился своим мнением по поводу неудачного выступления сборной России на французском Евро-2016.

«Шла смена поколений, – рассказал Акинфеев. – До 2012 года были те, с кем играли на Евро в 2008-м, потом поменялось почти целое поколение.

Статистику англичан не смотрели? Они никогда в жизни на чемпионате Европы не выигрывали первые матчи. И тут мы пропускаем этот гол, остаётся несколько минут, я стою и думаю: «Блин, почему опять мы прерываем эти серии?» Но Жора подаёт, Вася забивает, и я понимаю: «Нет, есть на свете бог». В сознании в тот момент сидело, что словаки сильнее нас. Если взять по именам, тот же Гамшик был в отличной форме. Он и забил гол. У Уэльса были Рэмси и Бэйл. Не скажу, что был у нас какой-то шанс в том матче. Они три забили и еще 33 не забили.

Леонид Викторович выбрал такую игру, такую схему, такой состав и понимал, что ему за это отвечать. Тренер ставит футболиста, решает, готов тот или нет. Виноватых нет, и виноваты все. Мы все провалились, и скрываться от этого нельзя. Не было искринки. Многие предъявляют претензии Слуцкому, что взял не тот состав. Какая разница, кого он взял? Если выходишь, должен отдаваться, биться. Чудес не бывает. В полноги никого не обыграешь».

Сборная России на Евро-2016 заняла последнее четвертое место в группе B, набрав одно очко в трех встречах. Команда Леонида Слуцкого сыграв вничью с англичанами (1:1), а затем проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

Акинфеев защищал ворота сборной во всех трех матчах.

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