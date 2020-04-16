Леонид Федун: У государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что ситуация с пандемией коронавируса существенное повлияет на суммы трансферов и зарплаты футболистов.

- Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно.

Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать, - приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее Федун прокомментировал желание УЕФА возобновить европейские чемпионаты, также назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля. Позже РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.