Леонид Федун: УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 апреля 2020 18:41Футбол

Леонид Федун: УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с возможным досрочным завершением сезона в российской премьер-лиге.

- От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги. А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них, - приводит слова Федуна «Комсомольская правда».

Ранее Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Позже УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок.

Накануне УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Александр Овечкин: Ягр играет до сих пор. Это впечатляет Панарин приобрел 1500 масок для больницы ортопедической хирургии в Нью-Йорке Артемий Панарин: Привет, фанаты «Рейнджерс», скучаю по вам, парни (видео)
Взлеты, падения и фантазии Федуна. Боссу «Спартака» - 64 5 апреля один из самых обсуждаемых героев российского футбола Леонид Федун отмечает день рождения. 05.04.2020 18:38 Футбол Зибрак Артем
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Карпин обошел Аршавина и приближается к Семаку. Многодетные отцы нашего футбола   У Валерия Карпина прибавление в семействе – родилась уже пятая дочь! Но для РПЛ это не рекорд. 04.04.2020 20:00 Футбол Сергеев Иван
Коронавирус сразил «Адмирал» Во вторник появилась информация, которая ставит под угрозу дальнейшее выступление в КХЛ клуба из Владивостока. 31.03.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Леонид Слуцкий: Люблю Дзюбу чуть меньше, чем он меня Главный тренер «Рубина» провел часовую беседу в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. Было интересно. 04.04.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
19:00 Футбол Шандор Варга: Думаете «Кристал Пэлас» заплатил бы 25 миллионов, чтобы посадить Чалова на скамейку?
18:41 Футбол Леонид Федун: УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров
18:32 Легкая атлетика Безуглов рассказал, как будет выглядеть процедура по формированию сборных России
18:18 Футбол Фанаты «Динамо» собрали продукты для ветеранов клуба
18:11 Футбол Бывший тренер Роналду: Пауза в сезоне поможет Криштиану перезарядить батареи
17:58 Футбол Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию
17:41 ММА Министерство спорта Белоруссии опровергло информацию о проведении боя Нурмагомедов - Фергюсон
17:22 Футбол УЕФА опровергла информацию о завершении сезона в Лиге чемпионов до 3 августа
17:07 Футбол Владимир Рыков: В свободное время играю в футбольный менеджер
16:54 Футбол «Трудовые будни в самоизоляции». Карпин показал новорожденную дочь (видео)
16:41 Футбол Нарушивший комендантский час Прийович получил три месяца домашнего ареста
16:23 Футбол Игроки «Динамо» согласились на сокращения зарплаты
16:13 Футбол Паулу Фонсека: Думаю, что мы можем возобновить чемпионат в июне
15:57 Футбол Игроки «Фиорентины» Кутроне, Пеццела и Влахович вылечились от коронавируса
15:46 Прыжки с трамплина Бывший врач сборной Финляндии умер из-за коронавируса в возрасте 64 лет
15:37 Футбол Источник: Де Лигт надеется летом уйти из «Ювентуса»
15:23 Формула-1 Берни Экклстоун: Сколько бы гонок в сезоне ни было, чемпионом все равно станет Хэмилтон
15:14 Биатлон Источник: Правление СБР состоится во вторник
15:05 Футбол Мартинес отказался продлевать контракт с «Интером» и хочет перейти в «Барселону»
14:51 Футбол Уокер извинился за вечеринку с проститутками во время карантина
Россия соглашается сократить добычу нефти на миллион баррелей, но при одном условии
Неделя Ростова: весна в режиме самоизоляции
Неделя в Удмуртии: самоизоляция - теперь до мая, благотворительность и горы мусора
Новое обращение Путина, продление режима самоизоляции, отставка главы минздрава
В Карелии у двух человек выявили коронавирус
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика