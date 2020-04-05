Леонид Федун: УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с возможным досрочным завершением сезона в российской премьер-лиге.

- От нас это не зависит. Все зависит от руководящих органов УЕФА. А мы с УЕФА находимся как бы в разных ипостасях. Поскольку для УЕФА нельзя прерывать чемпионат, они тогда теряют спонсоров. Клубы могут потерять гигантские деньги. А в России другая ситуация – мы теряем деньги только на зарплате. Поскольку наше спонсорство от телевидения крайне незначительно. Богатые европейские клубы диктуют свои правила, а мы зависим от них, - приводит слова Федуна «Комсомольская правда».

Ранее Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в марте все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Позже УЕФА отложил старт сезона-2020/21 на неопределенный срок.

Накануне УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.