«Ювентус» согласовал с Дибалой условия нового контракта

Как сообщает Sport Mediaset, действующий до лета 2022 года контракт с 26-летним аргентинским нападающим будет продлен на три года по схеме «2+1».
Ранее сообщалось, что по условиям нового соглашения зарплата форварда составит 7 миллионов евро за сезон, но будет увеличиваться с каждым годом.
Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. С тех пор аргентинец принял участие в 215 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 90 забитых мячей и 36 результативных передач.
Отметим, что в текущем сезоне форвард сыграл в 33 матчах, забив 12 голов и отдав 12 голевых передач.
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