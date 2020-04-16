«Ювентус» согласовал с Дибалой условия нового контракта Туринский клуб согласовал условия продления соглашения с аргентинским форвардом Паоло Дибалой.

Как сообщает Sport Mediaset, действующий до лета 2022 года контракт с 26-летним аргентинским нападающим будет продлен на три года по схеме «2+1».

Ранее сообщалось, что по условиям нового соглашения зарплата форварда составит 7 миллионов евро за сезон, но будет увеличиваться с каждым годом.

Напомним, что Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. С тех пор аргентинец принял участие в 215 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 90 забитых мячей и 36 результативных передач.

Отметим, что в текущем сезоне форвард сыграл в 33 матчах, забив 12 голов и отдав 12 голевых передач.