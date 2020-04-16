Футболисту «Реала» грозит тюремный срок за нарушение карантина Сербский нападающий мадридского клуба Лука Йович был замечен на улице Белграда до истечения 14 дней с момента возвращения из Испании.

Объявленный в Сербии карантин предусматривает обязательную двухнедельную самоизоляцию для граждан, прибывших в страну из-за границы. Йович нарушил эту норму - и теперь предстанет перед судом. Статья 248 уголовного кодекса предусматривает тюремный срок от трех месяцев до трех лет.

Адвокаты футболиста настаивают на том, что у Йовича при себе имелась справка из «Реала» о том, что он сдал два теста на коронавирус - и оба были отрицательными. Тем не менее, это вряд ли будет считаться смягчающим обстоятельством, так как по прилете в Белград нападающий подписал бумагу с обязательствами соблюдать карантин.

Напомним, в нынешнем сезоне Йович в 17 матчах за «Реал» забил один гол. И это после 27 мячей в 48 играх за «Айнтрахт»-2018/19.