Агент Мельгарехо опроверг информацию об уходе парагвайца из «Спартака» В нынешнем сезоне полузащитник забил 1 гол в 12 матчах РПЛ.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил о том, что «Спартак» не собирается продлевать контракт с 29-летним Лоренсо Мельгарехо, и парагвайский хавбек уже ищет новую команду. Агент футболиста красно-белых Хуан Апплеярд выступил с опровержением.

«Информация о том, что «Спартак» не собирается продлевать контракт с Лоренсо, и он ищет новый клуб, не соответствует действительности», – заявил агент в интервью Sport24.ru

Мельгарехо перешел в московский клуб из «Кубани» в феврале 2016 года за 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне парагваец сыграл в РПЛ 12 матчей, забив 1 гол. Нынешний контракт Лоренсо с красно-белыми рассчитан до 30 июня.