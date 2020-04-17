Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за самовольный отъезд из Виго в Москву Оскар Гарсия прокомментировал поступок легионеров команды Федора Смолова и Пионе Систо, которые в разгар пандемии вернулись в Россию и Данию.

«Тот и другой поступили плохо,- заявил главный тренер «Сельты» изданию Cope. - Требование оставаться в Испании было очень ясным. Да, Смолов информировал о своих перемещениях. Однако это не давало ему права нарушать запрет. В «Сельте» многие сейчас переживают карантин в одиночестве, без семей и близких. Я в том числе. Мои дочери живут в Мадриде и Барселоне, я но я к ним не еду из Виго. Надо подавать пример профессионализма».

Напомним, что в начале апреля российский форвард «Локомотива», который зимой был арендован «Сельтой», покинул Виго и транзитом через Белоруссию оказался в Москве. Многие объясняли его поступок желанием отметить день рождения своей возлюбленной - внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой, которой 14 апреля исполнилось 18 лет.

Добавим также, что игрокам «Локомотива» и «Сельты» на период приостановки сезона урезали зарплату. В московском клубе сокращение составило 40 процентов.

КТО ТАКАЯ МАРИЯ ЮМАШЕВА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ СМОЛОВ СБЕЖАЛ ИЗ «СЕЛЬТЫ»