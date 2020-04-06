Девушка дня. Мария Юмашева, из-за которой Смолов сбежал из «Сельты»

Об отношениях внучки первого президента России и Смолова СМИ узнали в прошлом году. Тогда Федор еще выступал за «Локомотив», с которым начал подготовку к весенней стадии сезона. В итоге перед самым закрытием трансферного окна его арендовала «Сельта». А незадолго до дебюта Смолова за команду из Виго в сети появились фото совместного отдыха влюбленной пары.
Подтверждением серьезности отношений стало сердечко, которым девушка сопроводила фото с поздравлениями футболиста 9 февраля с 30-летием.
Что ж, впереди – 14 апреля – знаменательное событие уже в жизни Марии. В этот день ей исполнится 18 лет. Согласитесь, серьезный повод для Смолова устремиться к своей возлюбленной, невзирая ни на какие запреты и карантины. В Испании уверены, что именно приближающееся совершеннолетие Марии стало главной причиной внезапного отъезда футболиста на родину.
Как в итоге он пересек границу – на частном самолете или автомобиле, приземлившись до этого в сопредельном государстве, не имеет значения. Теперь Смолова точно ждут санкции от «Сельты» и испанской лиги. Но игра стоит свеч! Ведь еще зимой сообщалось, что Федор и Мария планируют сыграть свадьбу после того, как невесте исполнится 18. Это информацию не подтвердили. Но теперь никто не удивится, если из Москвы пара устремится на остров Сен-Барт, который назывался потенциальным местом торжеств.
Ну а теперь пару слов о Марии. Девушка родилась в Лондоне в семье дочери Бориса Ельцина Татьяны и Валентина Юмашева. У нее есть два старших брата – Борис и Глеб. В инстаграме первого можно увидеть фото Маши.
Как уроженка Лондона, Мария болеет за «Челси». Образование, если верить СМИ, девушка получила в Австрии. Она свободно разговаривает на нескольких языках, рисует, поет, играет в теннис, пробовала себя в художественной гимнастике. В общем, Федора можно понять. Ради такой умницы и красавицы можно нарушить любые запреты.
Тите: Бразильцы только тогда показывают свой лучший футбол, когда играют весело и легко. Гвоздь последнего номера еженедельника «Франс Футбола» - интервью с тренером сборной Бразилии Тите. «Советский спорт» сделал компиляцию самых его интересных мыслей. 04.04.2020 22:00 Футбол Туманов Дмитрий «Нам не хватает масок!» Как врачи и хоккейные бренды борются с коронавирусом На борьбу с пандемией бросаются все, в том числе и производители хоккейного инвентаря. 03.04.2020 14:00 Хоккей Анисимов Вадим Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Взлеты, падения и фантазии Федуна. Боссу «Спартака» - 64 5 апреля один из самых обсуждаемых героев российского футбола Леонид Федун отмечает день рождения. 05.04.2020 18:38 Футбол Зибрак Артем Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег Олег Веретенников: Моей собаке повезло с карантином – теперь гуляет трижды в день Лучший бомбардир российских чемпионатов, один из помощников Леонида Слуцкого в тренерском штабе «Рубина» рассказал о том, как проводит вынужденную паузу в чемпионате. 05.04.2020 16:24 Футбол Григорьевская Юлия «Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав