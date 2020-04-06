Девушка дня. Мария Юмашева, из-за которой Смолов сбежал из «Сельты»

Об отношениях внучки первого президента России и Смолова СМИ узнали в прошлом году. Тогда Федор еще выступал за «Локомотив», с которым начал подготовку к весенней стадии сезона. В итоге перед самым закрытием трансферного окна его арендовала «Сельта». А незадолго до дебюта Смолова за команду из Виго в сети появились фото совместного отдыха влюбленной пары.

Подтверждением серьезности отношений стало сердечко, которым девушка сопроводила фото с поздравлениями футболиста 9 февраля с 30-летием.

Что ж, впереди – 14 апреля – знаменательное событие уже в жизни Марии. В этот день ей исполнится 18 лет. Согласитесь, серьезный повод для Смолова устремиться к своей возлюбленной, невзирая ни на какие запреты и карантины. В Испании уверены, что именно приближающееся совершеннолетие Марии стало главной причиной внезапного отъезда футболиста на родину.

Как в итоге он пересек границу – на частном самолете или автомобиле, приземлившись до этого в сопредельном государстве, не имеет значения. Теперь Смолова точно ждут санкции от «Сельты» и испанской лиги. Но игра стоит свеч! Ведь еще зимой сообщалось, что Федор и Мария планируют сыграть свадьбу после того, как невесте исполнится 18. Это информацию не подтвердили. Но теперь никто не удивится, если из Москвы пара устремится на остров Сен-Барт, который назывался потенциальным местом торжеств.

Ну а теперь пару слов о Марии. Девушка родилась в Лондоне в семье дочери Бориса Ельцина Татьяны и Валентина Юмашева. У нее есть два старших брата – Борис и Глеб. В инстаграме первого можно увидеть фото Маши.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Love of my life @yumashkaa Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) 25 Сен 2019 в 1:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram La familia Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) 23 Дек 2018 в 11:54 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram With my love Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) 3 Ноя 2018 в 7:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Boris Yeltsin (@yeltsinboris) 23 Дек 2017 в 7:17 PST

Как уроженка Лондона, Мария болеет за «Челси». Образование, если верить СМИ, девушка получила в Австрии. Она свободно разговаривает на нескольких языках, рисует, поет, играет в теннис, пробовала себя в художественной гимнастике. В общем, Федора можно понять. Ради такой умницы и красавицы можно нарушить любые запреты.