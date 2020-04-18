Евгений Савин: Самый стремный выпуск «КраСавы» – с президентом «Зенита» Медведевым Популярный футбольный видеоблогер рассказал о своем творчестве.

«Хочу похвалить российских футболистов, все ребята - огонь, охотно идут на контакт, одно удовольствие снимать, - заявил Савин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова. - Но был у меня один провальный выпуск. Самый стремный. Про «Зенит». Предложили пообщаться с президентом клуба Александром Медведевым. Думал, открытый чувак, челленджи с Дзюбой делает. Оказалось, Медведев может 6 часов говорить и ничего не сказать, не ответить на вопрос. Только то, что «Зенит» - топ-клуб. И все. Без обид. Привет Медведеву».

Напомним, что выпуски Савина о российском футболе на ютуб-канале «КраСава» собирают миллионы просмотров. Самый большой резонанс вызвало его интервью с Александром Кокориным после аренды форварда «Зенита» в «Сочи».