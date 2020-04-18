Манчини считает, что Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду Об этом главный тренер сборной Италии заявил в интервью Sport Mediaset.

Бывший наставник миланского «Интера» Роберто Манчини рассказал о своем отношении к Златану Ибрагимовичу.

«Он войдет в историю, как один из величайших нападающих мира. Я считаю, что он играет на одном уровне с Месси и Роналду.

Ибрагимович – чемпион. Он выигрывал трофеи во всех командах, в которых играл и наколотил множество голов», – сказал Манчини.

До возвращения в «Милан» Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и другие. На клубном уровне он провел 751 матч и забил 460 голов.