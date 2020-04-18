Кокорин рассказал о предложениях из Европы - Советский спорт
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18 апреля 2020 21:36ФутболСергеев Иван

Кокорин рассказал о предложениях из Европы

Форвард «Сочи» Александр Кокорин подтвердил желание уехать за рубеж.

«Я бы хотел поиграть в европейской топ-лиге, - признался нападающий в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Реальные варианты есть. Не из Испании. Не из Англии. Из Италии? Да. Но названия команд не скажу. Я бы ответил, если бы была уже конкретика, начались переговоры клубов. Скажу только, что у меня нет цели попасть в ту же Италии просто ради того, чтобы сыграть с «Ювентусом», «Интером». Нет, я хочу не просто играть, но и за что-то бороться».

Напомним, зимой «Зенит» отдал Кокорина в аренду «Сочи». Нападающий рассказал о специфике выступлений в курортном городе и том, как будут продлевать его соглашение.

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