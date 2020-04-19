«Челси» нацелился на нападающего «Фрайбурга» Нападающий «Фрайбурга» и сборной Германии Лука Вальдшмидт попал в сферу интересов «Челси».

Как сообщает The Sun, «Челси» намерен побороться за трансфер 23-летнего форварда в ближайшее трансферное окно.

По информации издания, лондонский клуб намерен предложить за переход Вальдшмидта 20 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что нападающий перешел во «Фрайбург» летом 2018 года из «Гамбурга» за 4,5 миллиона фунтов. С тех пор Вальдшмидт провел за команду 48 матчей, записав на свой счет 15 забитых мячей и 5 голевых передач.

Действующий контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость перехода в 14,4 миллиона фунтов.