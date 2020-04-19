Жиру согласовал с «Интером» условия личного контракта Нападающий «Челси» Оливье Жиру по окончании сезона станет игроком «Интера».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, 33-летний нападающий «Челси» Оливье Жиру согласовал с «Интером» условия личного соглашения.

Ранее сообщалось, что в случае перехода в итальянский клуб Жиру придется пойти на серьезное сокращение зарплаты. Так, по информации Gazzetta dello Sport, самые высокие зарплаты в «Интере» у Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена - 6,5 миллиона евро, в то время как французский нападающий получал в «Челси» 8 миллионов евро.

Напомним, Жиру перешел в «Челси» из «Арсенала» в 2018 году. В 76 встречах за английский клуб француз забил 21 мяч и сделал 13 результативных передач.