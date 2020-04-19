Игроки ФК «Ухань» вернулись в родной город (видео) Футболисты китайского клуба «Ухань» воссоединились со своими семьями спустя три месяца.

Как сообщает AFP, китайская команда Суперлиги вернулась в свой родной город, ставший эпицентром вспышки коронавируса, после более чем трех месяцев отсутствия.

Как отмечает агентство, футболистов команды, прибывших в субботу поздно вечером, на вокзале встречали сотни фанатов.

Напомним, что 16 марта команда из Испании прибыла в Шеньчжень, где прошла трехнедельный карантин, после чего приступила к тренировкам в соседнем городе Фошань.

Добавим, что команда со своим испанским тренером Хосе Гонсалесом проведет несколько дней дома, после чего возобновит подготовку к чемпионату, который согласно последним сообщениям может стартовать в конце июня.