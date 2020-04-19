Италия потеряет 60 миллиардов евро из-за отмены спортивных соревнований Чемпионат страны был прерван после 26 туров.

Газета Corriere dello Sport провела исследование, посчитав возможные убытки Италии из-за отмены спортивных соревнований. Экономика страны потеряет 60 миллиардов евро в том случае, если все турниры нынешнего сезона будут завершены досрочно.

Эта сумма составляет 3,8% ВВП Италии. Издание отмечает, что отмена соревнований затронет более 14 миллионов человек по всей стране.

В худшей ситуации из всех находится баскетбольная серия А. Лига может потерять около 40 миллионов евро при общем доходе в 110 млн.

По состоянию на 19 апреля в Италии зарегистрировано 175 925 случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции умерли 23 227 человек.