В Испании лига и федерация футбола договорились доиграть сезон

Испанская газета Marca сообщает, что представители Национального спортивного совета Испании провели совещание с руководителями Ла Лиги и Королевской испанской федерации футбола.
Стороны обсудили планы по возобновлению футбольных соревнований в примере и сегунде, прерванных из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что все согласны с тем, что чемпионат Испании должен быть доигран.
В примере было проведено 27 туров из 38, а во втором дивизионе – 31 из 42.
Испания занимает второе место в мире после США по количеству случаев заражения COVID-19. Коронавирусную инфекцию обнаружили у 195 944 человек. 20 453 заболевших скончались.
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