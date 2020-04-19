«Андерлехт» не будет продлевать контракт с Насри, футболист не выходит на связь В нынешнем сезоне бывший игрок сборной Франции забил 1 гол в 7 матчах бельгийского чемпионата.

Брюссельский «Андерлехт» может разорвать контракт с бывшим полузащитником «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самиром Насри, сообщает Le Figaro.

Дело в том, что футболист не соблюдает указания клуба на время пандемии коронавируса. Тренерский штаб «Андерлехта» обязал всех игроков сообщать о своих передвижениях и проведенных индивидуальных тренировках в специальном предложении, однако 32-летний Насри попросту не выходит на связь после того, как улетел в Дубай.

В этой ситуации клуб не хочет продлевать контракт, который рассчитан до 30 июня нынешнего года.

Насри перешел в «Андерлехт» в июле прошлого года в качестве свободного агента. После полугодовой дисквалификации за употребление допинга бывший игрок сборной Франции вторую половина сезона-2018/19 провел в лондонском «Вест Хэме».

В бельгийском чемпионате Самир сыграл лишь 7 матчей, забив 1 гол.