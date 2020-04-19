«Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт Сумма трансфера иранского нападающего «Зенита» может составить от 30 до 35 млн евро.

Эксперт Transfermarkt Николо Скира в своем твиттере сообщил о переговорах «Наполи» с агентом нападающего «Зенита» Сердара Азмуна Фали Рамадани.

Неаполитанский клуб предлагает форварду сборной Ирана контракт на 5 лет, надеясь, что тот сможет заменить в команде Дженнаро Гаттузо польского нападающего Аркадиуша Милика. Скира отмечает, что «Зенит» хочет выручить на продаже своего футболиста от 30 до 35 миллионов евро.

25-летний Азмун в нынешнем сезоне в 21 матче РПЛ забил 10 голов и сделал 6 передач. Также на его счету 2 гола в 6 матчах группового турнира Лиги чемпионов.

В феврале 2019 года «Зенит» приобрел иранца у «Рубина» за 12 млн евро.