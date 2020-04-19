Абидаль может стать спортивным директором «Лиона» - Советский спорт
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19 апреля 2020 22:18ФутболШарафудинов Виктор

Абидаль может стать спортивным директором «Лиона»

Бывший футболист сборной Франции занимает аналогичную должность в «Барселоне».

RMC Sport утверждает, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль может покинуть каталонский клуб, чтобы занять аналогичный пост в «Лионе».

Назначение Абидаля – инициатива нынешнего спортивного директора французского клуба Жуниньо.

Напомним, что у бывшего защитника сборной Франции испортились отношения с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец резко отреагировал в соцсетях на интервью Абидаля, который намекнул журналистам, что Эрнесто Вальверде был уволен из-за того, что футболисты сине-гранатовых снизили к себе требования на тренировках. Конфликт был вынужден улаживать президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Абидаль выступал за «Лион» с 2004 по 2007 годы до перехода в «Барселону», сыграв за французский клуб 107 матчей, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

В руководстве «Барселоны» бывший футболист работает с лета 2018 года.

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