Абидаль может стать спортивным директором «Лиона»

RMC Sport утверждает, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль может покинуть каталонский клуб, чтобы занять аналогичный пост в «Лионе».
Назначение Абидаля – инициатива нынешнего спортивного директора французского клуба Жуниньо.
Напомним, что у бывшего защитника сборной Франции испортились отношения с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец резко отреагировал в соцсетях на интервью Абидаля, который намекнул журналистам, что Эрнесто Вальверде был уволен из-за того, что футболисты сине-гранатовых снизили к себе требования на тренировках. Конфликт был вынужден улаживать президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.
Абидаль выступал за «Лион» с 2004 по 2007 годы до перехода в «Барселону», сыграв за французский клуб 107 матчей, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.
В руководстве «Барселоны» бывший футболист работает с лета 2018 года.
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