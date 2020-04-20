«Андерлехт» собирается разорвать контракт с Насри

Как сообщает Daily Mail, бывший хавбек «Арсенала» и «Манчестер Сити» вылетел в Дубай и оказался единственным, кто не смог сообщить клубу о своих передвижениях во время эпидемии коронавируса.
Добавим, что в нынешнем сезоне Насри провел за «Андерлехт» девять матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.
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