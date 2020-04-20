«Андерлехт» собирается разорвать контракт с Насри «Андерлехт» намерен разорвать контракт с французским полузащитником команды Самиром Насри после отказа связаться с клубом по поводу местонахождения во время пандемии.

Как сообщает Daily Mail, бывший хавбек «Арсенала» и «Манчестер Сити» вылетел в Дубай и оказался единственным, кто не смог сообщить клубу о своих передвижениях во время эпидемии коронавируса.

Добавим, что в нынешнем сезоне Насри провел за «Андерлехт» девять матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.