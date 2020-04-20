Роман Широков: Может быть, «Зениту» придется пересматривать договоренности с Дзюбой

- Мне кажется, что они договорились, наверное. Хотя не знаю, как раз может быть это связано с тем, что сейчас денег меньше станет. Может быть, придется договоренности пересматривать. Сейчас плохое время для тех ребят, которые тянули с подписанием и рассчитывали на то, что они себя как-то проявят или клуб передумает и даст им больше денег, - цитирует Широкова «РИА Новости».
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что ситуация с пандемией коронавируса существенно повлияет на суммы трансферов и зарплаты футболистов.
Напомним, что телекомментатор Геннадий Орлов заявил о том, что 31-летний нападающий уже продлил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга, хотя эта информация еще и не была опубликована официально.
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