Гуренко покинул пост главного тренера минского «Динамо» Минское «Динамо» объявило об уходе Сергея Гуренко с поста главного тренера клуба.

Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, контракт с главным тренером расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, что после матча 4-го тура чемпионата Белоруссии Гуренко попросил рассмотреть вариант расторжения контракта по соглашению сторон, но согласился на просьбу руководства продолжить работу с командой еще на одну игру.

«ФК «Динамо-Минск» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.

Добавим, что после пяти туров чемпионата «Динамо», набрав шесть очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.