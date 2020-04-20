Гуренко после отставки из минского «Динамо»: Никаких планов. Еду за город Сергей Гуренко прокомментировал свой уход из белорусского клуба.

«Расстался с «Динамо» по обоюдному согласию, это все, что я могу сейчас сказать, - заявил 47-летний специалист «Советскому спорту». - Никакие планов по поводу дальнейшей работы не строил. Хочу уехать за город, чтобы было меньше информации. Набираемся сил, все нормально».

Напомним, что чемпионат Белоруссии стал единственным в Европе, не сделавшим паузу в связи с пандемией коронавируса. После пяти туров минское «Динамо» занимало с двумя победами 11 место, отставая от лидирующего «Слуцка» на четыре очка. Гуренко возглавлял минчан с 2017 года с небольшим перерывом. В бытность игроком он становился чемпионом России в составе «Локомотива».

Вероятным преемником Гуренко на посту главного тренера минского «Динамо» считается Леонид Кучук.