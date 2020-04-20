Кучук возглавит минское «Динамо» Об этом информирует «Прессбол».

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Леонид Кучук сменит Сергея Гуренко на посту наставника минского «Динаом».

Ранее Кучук работал с такими клубами как «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», «Сталь» и «Ростов», а его последним клубом был львовский «Рух».

Что касается белорусского клуба, то на данный момент «Динамо» занимает 12-е место в таблице, набрав шесть очков. 24 апреля команда сыграет на выезде со «Смолевичами».