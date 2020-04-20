Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты Ранее клуб сообщил, что понизил оклад всех футболистов и тренерского штаба на 12,5%.

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил не принял предложение руководства о понижении зарплаты на время паузы в АПЛ.

Как сообщает The Mirror, немецкий футболист – не единственный, кто ответил отказом. По его примеру последовали еще два игрока, однако, их имена не называются.

Отметим, что 31-летний Озил – самый высокооплачиваемый игрок «канониоров». Он получает 350 тысяч фунтов в неделю. Полузащитник заявил одноклубникам, что уважает их выбор, но попросил с пониманием отнестись к его решению. Он хочет посмотреть, как пандемия коронавируса ударит по финансовым раскладам клуба.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Он был куплен у «Реала» за 47 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 23 матча, забил один гол и отдал три голевых паса.