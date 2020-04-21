Сергей Бабурин: Хочется, чтобы «Локомотив» и Семин нашли компромисс Ветеран «Локомотива» Сергей Бабурин поделился мнением о характере главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

- Он и игрок был колючий, с характером, и на тренерскую карьеру это перешло. Семин – человек вспыльчивый, но отходчивый. Я читал в прессе о разногласиях, но мне тяжело судить, не зная ситуации изнутри. Хочется, чтобы клуб и Семин нашли компромисс, который пошел бы на пользу, прежде всего, клубу, - приводит слова Бабурина «РИА Новости».

Накануне Tuttomercatoweb сообщила, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин привлек внимание московского «Локомотива». Согласно источнику, стороны уже несколько недель ведут переговоры о возможном сотрудничестве, но на данный момент им не удалось договориться.

Ранее бывший главный тренер сборной России, «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о конфликте Юрия Семина и Василия Кикнадзе в «Локомотиве».