Анчелотти надеется оформить переход Бэйла и Хамеса в «Эвертоне» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 апреля 2020 21:16Футбол

Анчелотти надеется оформить переход Бэйла и Хамеса в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассчитывает заманить в английскую команду сразу двух игроков «Реала» - вингера Гарета Бэйла и атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

Как сообщает Marca, 60-летний специалист понимает, что оформить переход сразу обоих будет сложно, однако надеется, что ему удастся убедить одного из футболистов, а за ним последует и второй.

Ранее сообщалось, что Бэйл намерен отложить в сторону свои разногласия с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом и продолжить свое выступление за мадридский клуб.

Добавим, что Бэйл перешел в испанскую команду из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года и с тех пор провел за «мадридцев» 249 матчей, в которых забил 105 мячей и сделал 67 голевых передач. Хамес присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за клуб 124 встречи, записав на свой счет 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Тите: Бразильцы только тогда показывают свой лучший футбол, когда играют весело и легко. Гвоздь последнего номера еженедельника «Франс Футбола» - интервью с тренером сборной Бразилии Тите. «Советский спорт» сделал компиляцию самых его интересных мыслей.     04.04.2020 22:00 Футбол Туманов Дмитрий
Карпин обошел Аршавина и приближается к Семаку. Многодетные отцы нашего футбола   У Валерия Карпина прибавление в семействе – родилась уже пятая дочь! Но для РПЛ это не рекорд. 04.04.2020 20:00 Футбол Сергеев Иван
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится. 03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег
В «Калгари Флеймз» не верят, что сезон НХЛ можно возобновить ранее июля «Калгари» и «Эдмонтон» массово увольняют сотрудников. 31.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий
Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпион был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:49 Футбол Антон Шунин: Сейчас тренируюсь только в зале и, поскольку выходить нельзя, мяч не вижу вообще
21:34 Футбол Тони Шунич: Очень жаль, что проиграли именно «Спартаку»
21:16 Футбол Анчелотти надеется оформить переход Бэйла и Хамеса в «Эвертоне»
20:59 Футбол У Дибалы вновь диагностирован коронавирус
20:46 Хоккей Андрей Василевский: В игре с «Анахаймом» шмальнул, но защитник отбил - ну и ладно, забью еще
20:28 Хоккей Рижское «Динамо» рассмотрит кандидатуру Тамбиева на пост главного тренера команды
20:13 Футбол «Ювентус» продолжает следить за Икарди
19:59 Футбол «Атлетико» готов заплатить за трансфер Ракитича 20 миллионов евро
19:51 Баскетбол Сергей Карасев: «Химкам» не дали законное чемпионство
19:36 Футбол «Милан» нашел замену Ибрагимовичу в серии В
19:29 Футбол БАТЭ обыграл «Рух» в матче чемпионата Белоруссии
19:25 Футбол Тарханов – о чемпионате Белоруссии: Очень слабо, кошмар какой-то
19:19 ММА Рустам Хабилов: Неправильно лишать Нурмагомедова титула, UFC должен понимать ситуацию
19:12 Футбол СМИ: «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Коутиньо
19:02 Футбол «Ювентус» готов продать Косту ради трансфера Торреса
19:00 Футбол Каррера не поддержал возобновление сезона без зрителей
18:42 Футбол Кокорин – о переходе в «Челси»: Никакой конкретики не было
18:42 Футбол Вадим Евсеев: Верю, что сезон будет доигран, вероятно, другого пути просто нет
18:34 Футбол Агент Хакими опроверг слухи о продлении контракта с «Реалом»
18:33 Футбол Александр Кокорин: «Холоп» – это сильно, свое интервью «Красаве» пересмотрел несколько раз
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика