Анчелотти надеется оформить переход Бэйла и Хамеса в «Эвертоне»

Как сообщает Marca, 60-летний специалист понимает, что оформить переход сразу обоих будет сложно, однако надеется, что ему удастся убедить одного из футболистов, а за ним последует и второй.
Ранее сообщалось, что Бэйл намерен отложить в сторону свои разногласия с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом и продолжить свое выступление за мадридский клуб.
Добавим, что Бэйл перешел в испанскую команду из «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года и с тех пор провел за «мадридцев» 249 матчей, в которых забил 105 мячей и сделал 67 голевых передач. Хамес присоединился к «Реалу» в июле 2014 года и провел за клуб 124 встречи, записав на свой счет 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.
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