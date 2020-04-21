Антонио Кассано: Лаутаро очень хорош, но я бы его продал Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что «Интер» выиграет от продажи Лаутаро Мартинеса.

- Лаутаро очень хорош, но я бы его продал. Вы купили его за 20 миллионов евро, а продадите более чем за 100 миллионов.

Даже если сумма трансфера составит 70-80 миллионов, я бы забрал их. Затем поехал в «ПСЖ» и подписал бы Кавани, чей контракт заканчивается в конце сезона и который идеально подходит Антонио Конте.

Кроме этого будут деньги от продажи Икарди, можно отправляться в Лондон и привезти из «Арсенала» Александра Ляказетта, - приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет приобрести 22-летнего нападающего «Интера» летом 2020 года. Чемпион Испании уже обсудил условия с сделки с миланским клубом и попросил руководство «Интера» отпустить игрока в рассрочку.