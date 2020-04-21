«Реал» хочет обменять Йовича на полузащитника «Наполи» Об этом сообщает Goal.com.

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович может перебраться в чемпионат Италии.

Согласно источнику, испанский клуб планирует подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса и готов провести обмен.

В стане «сливочных» оценивают своего футболиста в 50 млн евро и считают, что подобный вариант устроит итальянцев.

22-летний Йович перешел в «Реал» летом 2019 года из «Айнтрахта» за 60 млн евро. В текущем сезоне он провел 24 матча, забил два гола и отдал два голевых паса.

Что касается Руиса, то 24-летний испанец был куплен у «Бетиса» летом 2018 года за 30 млн евро. Он провел в этом сезоне 32 матча, забил три гола и отдал два голевых паса.