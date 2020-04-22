Россия занимает 19-е место в мире по экспорту футболистов, лидирует Бразилия За границей выступают 230 российских игроков.

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование о том, сколько футболистов выступает за рубежом. Лидером по экспорту игроков является Бразилия.

В других странах выступает 1600 бразильских футболистов. Из них 74,6% играют за команды из элитных дивизионов.

В первую десятку стран-экспортеров вошли Франция (1027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399).

Россия занимает 19-е место. Больше всего россиян выступает в Армении – 48, 30 играют в Белоруссии, а 12 – в Казахстане. CIES Football Observatory отмечает, что 87,5 российских легионеров играют в высших дивизионах.

Из стран бывшего СССР лидирует в футбольном экспорте Украина, занимая 16-е место в списке. За границей выступают 250 украинских игроков.