Россия занимает 19-е место в мире по экспорту футболистов, лидирует Бразилия

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал исследование о том, сколько футболистов выступает за рубежом. Лидером по экспорту игроков является Бразилия.
В других странах выступает 1600 бразильских футболистов. Из них 74,6% играют за команды из элитных дивизионов.
В первую десятку стран-экспортеров вошли Франция (1027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399).
Россия занимает 19-е место. Больше всего россиян выступает в Армении – 48, 30 играют в Белоруссии, а 12 – в Казахстане. CIES Football Observatory отмечает, что 87,5 российских легионеров играют в высших дивизионах.
Из стран бывшего СССР лидирует в футбольном экспорте Украина, занимая 16-е место в списке. За границей выступают 250 украинских игроков.
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