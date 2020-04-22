Альваро Рекоба: По своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы Бывший футболист сине-черных и сборной Уругвая поделился воспоминаниями о матчах против «Спартака».

Экс-нападающий миланского «Интера» Альваро Рекоба поделился воспоминаниями о встречах с московским «Спартаком» в 1998 году, высоко оценив талант одного из лидеров команды Олега Романцева Егора Титова.

- Мы много уделяли внимания тому, как ограничить девятого номера «Спартака» в получении мяча, – рассказал Рекоба в интервью «Известиям». – Говорите его зовут Егор Титов? Да, верно. Титов – был невероятно талантливым игроком, мог одним пасом вскрыть оборону соперника, обладал невероятной техникой.

- Вы так хорошо отзываетесь о нем, но он так и не попробовал свои силы в сильном иностранном чемпионате.

- По своему таланту Титов мог легко играть в «Интере» или любом топ-клубе Европы. Плеймейкеров такого уровня было совсем немного. Не знаю, почему у него не получилось уехать, но предложения такие Егор точно должен был получать.

- После окончания карьеры он говорил, что был близок к переходу в «Баварию»…

- Совсем не удивлен этому.

Весной 1998 года «Интер» дважды обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка УЕФА – 2:1 в Милане, и 2:1 в Москве.

Осенью соперники вновь встретились на групповом этапе Лиги чемпионов. Миланцы вновь выиграли 2:1 дома 21 октября, а 4 ноября матч в «Лужниках» завершился вничью 1:1.