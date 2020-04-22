«Валенсии» нужен Кальехон Футболист «Наполи» может стать одноклубником Дениса Черышева.

Действующий контракт 33-летнего атакующего полузащитника Хосе Кальехона с «Наполи» заканчивается 30 июня, и неаполитанцы не намерены его продлевать. Журналист La Gazzetta dello Sport и эксперт Transfermarkt Никола Скира сообщает, что «Валенсия» предлагает испанцу вернуться на родину.

По информации Скиры, «Валенсия» намерена заключить с Кальехоном 3-летний контракт. Хосе выступает в Неаполе с 2013 года. «Наполи» приобрел правого вингера у мадридского «Реала» за 9,5 млн евро. С тех пор испанец сыграл за итальянский клуб 336 матчей, забив 80 голов и сделав 77 результативных передач. В нынешнем сезоне Кальехон сыграл в серии А 23 матча, забил 2 мяча и 6 раз помог отличиться товарищам по команде.

Также стоит отметить, что в активе футболиста 151 игра, 18 голов и 20 результативных передач в испанской примере за «Эспаньол» и «Реал».