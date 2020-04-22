Президент «Ахмата» побрился налысо, поддержав инициативу Кадырова - Советский спорт
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22 апреля 2020 12:04ФутболШарафудинов Виктор

Президент «Ахмата» побрился налысо, поддержав инициативу Кадырова

Магомед Даудов принял эстафету у главы Чеченской Республики.

Президент ФК «Ахмат» Магомед Даудов на своей странице в инстаграме сообщил о том, что побрился налысо, поддержав инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Мой дорогой брат объявил очень полезную эстафету. Рамзан Ахматович никогда не посоветует плохого, поэтому я с большим удовольствием принял эстафету!» – написал Даудов под видео.

Напомним, что вчера 21 апреля Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру после просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские.

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