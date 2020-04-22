«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения Сегодня итальянскому тренеру исполнилось 56 лет.

Московский «Спартак» в своем официальном твиттере поздравил Массимо Карреру с 56-м днем рождения.

Вот, что было сказано в сообщении:

«Buon Compleanno, Massimo! Экс-тренеру красно-белых Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет.

Чемпион России 2016/2017.

Обладатель Суперкубка-2017.

Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере».

Каррера тренировал московский клуб с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под руководством итальянца «Спартак» в 2017-м впервые за 16 лет выиграл чемпионский титул.

С декабря прошлого года Каррера работает с афинским АЕКом. После 26 туров команда занимает третье место в чемпионате Греции, набрав 51 очко. У лидера «Олимпиакоса» 66, а у ПАОКа – 59.