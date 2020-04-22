Кучук официально возглавил минское «Динамо» Ранее из белорусского клуба был уволен Сергей Гуренко.

Официальный сайт минского «Динамо» сообщил о назначении 60-летнего Леонида Кучука новым главным тренером команды.

Предыдущим местом работы бывшего тренера «Кубани», московского «Локомотива» и «Ростова» был львовский «Рух».

В пяти стартовых турах минское «Динамо» набрало 6 очков, одержав победы над «Торпедо-БелАЗ» и «Неманом», а также проиграв бресткому «Руху», «Минску» и «Городее». В данный момент чемпион СССР 1982 года занимает в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 12-е место.