Кучук официально возглавил минское «Динамо»

Официальный сайт минского «Динамо» сообщил о назначении 60-летнего Леонида Кучука новым главным тренером команды.
Предыдущим местом работы бывшего тренера «Кубани», московского «Локомотива» и «Ростова» был львовский «Рух».
В пяти стартовых турах минское «Динамо» набрало 6 очков, одержав победы над «Торпедо-БелАЗ» и «Неманом», а также проиграв бресткому «Руху», «Минску» и «Городее». В данный момент чемпион СССР 1982 года занимает в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 12-е место.
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