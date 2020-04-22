Кучук официально возглавил минское «Динамо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2020 15:39ФутболШарафудинов Виктор

Кучук официально возглавил минское «Динамо»

Ранее из белорусского клуба был уволен Сергей Гуренко.

Официальный сайт минского «Динамо» сообщил о назначении 60-летнего Леонида Кучука новым главным тренером команды.

Предыдущим местом работы бывшего тренера «Кубани», московского «Локомотива» и «Ростова» был львовский «Рух».

В пяти стартовых турах минское «Динамо» набрало 6 очков, одержав победы над «Торпедо-БелАЗ» и «Неманом», а также проиграв бресткому «Руху», «Минску» и «Городее». В данный момент чемпион СССР 1982 года занимает в турнирной таблице чемпионата Белоруссии 12-е место.

Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства О чем же тогда говорит Олег Николаевич? Давайте разбираться. 18.04.2020 17:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Нурмагомедову понравился пост Емельяненко об оскорблении Тактарова Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC: Хабиб – настоящий трудяга Тренер Хабиба намекнул на возможность перехода российского бойца в средний вес
УЕФА отменил ультиматум, голландцы – футбол до 1 сентября, а белорусский хоккей поразил вирус В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 22.04.2020 08:09 Футбол Кузнецов Дмитрий
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Не все хоккей. Кто не побоится пойти на арены после окончания эпидемии коронавируса Одной из мер безопасности на аренах при возобновлении спортивных мероприятий называют увеличение дистанции между зрителями. Но так ли она эффективна? 20.04.2020 22:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Самоизоляция могла усугубить проблемы с сердцем». Эксперт – о смерти Самохвалова Бывший врач сборной России Юрий Васильков поделился мнением о трагических событиях понедельника, когда после пробежки умер футболист Иннокентий Самохвалов. 21.04.2020 14:30 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Его гнобили в сборной. Теперь он все всем докажет в НХЛ Сильнейший вратарь КХЛ Илья Сорокин уезжает в «Нью-Йорк Айлендерс». Вспомним его восхождение в КХЛ. Путь не был устлан одними розами. 18.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
17:01 Футбол Карпин считает, что РПЛ не возобновят 7 июня
16:45 Футбол Председатель ВЭБ: Гинер продолжит управление клубом
16:31 Футбол Официально: ВЭБ стал основным владельцем московского ЦСКА
16:19 ММА Нурмагомедову понравился пост Емельяненко об оскорблении Тактарова
16:05 Фигурное катание Анна Щербакова выступит в «Домашней суперлиге»: cоперницы – Солдатова, Непряева и другие звезды
16:04 Футбол Валерий Карпин: Не надо создавать панику, но и безалаберно относиться к коронавирусу нельзя
15:54 Футбол Валерий Карпин: «Локомотив»? Новость из ниоткуда, меня в Ростове все устраивает
15:39 Футбол Кучук официально возглавил минское «Динамо»
15:29 Футбол Каррера по-русски поблагодарил «Спартак» за поздравление с днем рожденья
15:09 ММА Глава отдела науки Института подготовки спортсменов UFC: Хабиб – настоящий трудяга
14:53 Биатлон Юрий Кашкаров: Кто руководит СБР, я понять не могу, но это явно не Драчев
14:35 Футбол Александр Кокорин: Не хочу рассуждать о будущем, ни от чего зарекаться нельзя
14:05 Футбол «Спартак» поздравил Карреру с днем рождения
13:56 Футбол Глава Немецкой футбольной лиги подтвердил намерение возобновить сезон в мае
13:47 Легкая атлетика Российский легкоатлет после сборов в Португалии затемпературил
13:43 Тяжелая атлетика Чемпионат Европы в Москве перенесут на первую неделю ноября
13:31 Футбол Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесли на 22 мая
12:59 Футбол В УЕФА опровергают информацию о рекомендациях ВОЗ и отборе участников еврокубков по рейтингу
12:27 Футбол Рашид Рахимов: «Локомотиву» нужно не за «Зенитом» следить, а думать о борьбе за второе место
12:19 Футбол Сергей Первушин: Если Жирков изъявит желание играть за «Тамбов», с удовольствием пойдем навстречу
Эксперт спрогнозировал возможное удешевление лечения после пандемии
Эксперт спрогнозировал возможное удешевление лечения после пандемии
Белгородских педагогов не планируют поощрять за работу в дистанционном режиме
Опасный прием: в Уфе мамы тяжело больных детей не могут получить для них лекарства
В Тюменском районе молодой человек готовил нападение на учебное заведение
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика