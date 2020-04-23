«Спартак» готов предоставить свой стадион для помощи медикам Московский клуб собирается последовать примеру дортмундской «Боруссии».

Генеральный директор ФК «Спартак» Томас Цорн заявил о том, что московский клуб готов предоставить свой стадион «Открытие Арена» для помощи медикам на время пандемии коронавируса.

«Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией, – цитирует Цорна ТАСС. – Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, «Открытие Арена» может использоваться для помощи медикам в различных направлениях».

Напомним, что в начале нынешнего месяца дортмундская «Боруссия» предоставила арену «Сигнал Идуна Парк» в пользование немецким медикам. Подобные шаги предприняли многие спортивные клубы по всему миру.

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