Футболистов в Испании начнут тестировать на коронавирус с 28 апреля Чемпионат был приостановлен 12 марта после 27 туров.

Рабочая группа Ла Лиги провела совещание с врачами и тренерами по физподготовке клубов испанской примеры и сегунды, сообщив, что с 28 апреля будет начато тестирование футболистов на коронавирус.

La Razon сообщает, что если тесты будут отрицательными, то в мае команды смогут возобновить тренировки.

До вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии в чемпионате Испании было сыграно 27 туров из 38.