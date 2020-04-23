Джикия – о Месси и Роналду: Оба топы, победили меня 1:0

«Не понимаю, когда просят сравнить Лионеля Месси и Криштиану Роналду, - сказал Джикия в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. - А зачем их сравнивать? Они оба - топы. Обоим я проиграл 0:1. Португальцам на Кубке конфедераций, Аргентине - в товарищеском матче».

Также Джикия расшифровал аббревиатуру ДНК и рассказал, за сколько дней можно доиграть чемпионат России.