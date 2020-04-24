Футболист чемпионата Франции попал в реанимацию с коронавирусом

Футболиста госпитализировали в больницу в Монпелье с проблемами с дыханием и пищеварением, сообщает L'Equipe. 23 апреля вечером Самбиа был переведен в реанимационное отделение. В чемпионате Франции-2019/20 Самбиа забил один гол и отдал одну голевую передачу в 22 матчах.
Отметим, что во Франции коронавирус был выявлен у более чем 161 тысячи человек. Более 21 тысячи французов скончались вследствие инфекции.
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