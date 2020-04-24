«ПСЖ» хочет расстаться с Эррерой Об этом сообщает Le10Sport.

Французский «ПСЖ» хочет продать испанского полузащитника Андера Эррера.

Согласно источнику, в руководстве обеспокоены текущим состоянием игрока, который из-за частых травм отыграл в этом сезоне 18 матчей.

Таким образом, парижане также хотят разгрузить зарплатную ведомость, отпустив футболиста, чей оклад составляет восемь млн евро в год.

Отмечается, что хавбек может вернуться в «Атлетик» Бильбао, чьи цвета он защищал с 2011 по 2014 год.

Добавим, что 30-летний Эррера перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента из «Манчестер Юнайтед».