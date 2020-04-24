Бывший форвард «Рубина» Девич завершил карьеру В октябре ему исполнится 37 лет.

Экс-нападающий казанского «Рубина» Марко Девич объявил о завершении футбольной карьеры.

Отметим, что его последним клубом был азербайджанский «Сабах».

«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях», – сказал нападающий.

Напомним, Девич выступал за «Рубин» с 2015 по 2017 год. Также в его карьеры был «Ростов», чьи цвета он защищал в 2017 году.

Добавим, что в чемпионате Украины футболист защищал цвета донецкого «Шахтера», «Волыни» и «Металлиста».

В его активе 372 матча, 146 голов и 53 голевых передачи.