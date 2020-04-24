Коноплевод-миллиардер намерен купить права на название стадиона «Барселоны» Алки Дэвид собирается участвовать в тендере на переименование легендарного «Камп Ноу».

Напомним, ранее «Барселона» заявила о готовности продать права на название своей 100-тысячной арены на один сезон, чтобы на вырученные деньги помочь Каталонии в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В покупке прав заинтересован бизнес-партнер знаменитого в прошлом боксера-профессионала Майка Тайсона по производству конопли.

«Мы начали контактировать с «Барселоной» в начале недели и надеемся, что сделка состоится», - заявил Алки Дэвид изданию The Sun. Отметим, что каталонский клуб, переживающий тяжелые времена, не вводил никаких условий для участия в тендере. Теоретически права на название «Камп Ноу» могут приобрести даже представители основного соперника сине-гранатовых - «Реала».

Эксперты оценивают возможные доходы от сделки в 36 миллионов евро в год.