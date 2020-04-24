Коноплевод-миллиардер намерен купить права на название стадиона «Барселоны»

Напомним, ранее «Барселона» заявила о готовности продать права на название своей 100-тысячной арены на один сезон, чтобы на вырученные деньги помочь Каталонии в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В покупке прав заинтересован бизнес-партнер знаменитого в прошлом боксера-профессионала Майка Тайсона по производству конопли.
«Мы начали контактировать с «Барселоной» в начале недели и надеемся, что сделка состоится», - заявил Алки Дэвид изданию The Sun. Отметим, что каталонский клуб, переживающий тяжелые времена, не вводил никаких условий для участия в тендере. Теоретически права на название «Камп Ноу» могут приобрести даже представители основного соперника сине-гранатовых - «Реала».
Эксперты оценивают возможные доходы от сделки в 36 миллионов евро в год.
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав «Он на два года старше, но не ведет вперед». Каким запомнился Михаил Григоренко Нападающий Михаил Григоренко уезжает ради НХЛ. Следующий сезон он проведет в «Коламбусе». Вспомним самые яркие моменты его карьеры, и не только в ЦСКА. 21.04.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав «Барселона» дошла до ручки. Готова продать название своего стадиона «Реалу» Как минимум на один сезон легендарный «Камп Ноу» может сменить вывеску. Рассказываем о финансовом и системном кризисе, в который загнала клуб пандемия. 22.04.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем От 3:10 до чуда на льду – история простого американского парня из многодетной семьи Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги. 21.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев