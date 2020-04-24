«Челси» рассматривает возможность покупки Обамеянга «Челси» внимательно следит за ситуацией с контрактом нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб рассматривает Обамеянга в качестве альтернативы 23-летнему нападающему «Лиона» Муссе Дембеле, который на данный момент на ряду с форвардом «РБ Лейпцига» Тимо Вернером, является одной из приоритетных целей «Челси» на трансферном рынке ближайшим летом.

Согласно источнику, на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал».

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» не смогло договориться с Обамеянгом о продлении контракта и готово выслушать предложения по трансферу 30-летнего форварда.

В текущем сезоне габонец провел 32 матча, забил 20 голов и отдал один голевой пас. Его действующий контракт с «Арсеналом» действует до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 56 миллионов евро.