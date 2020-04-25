Сергей Балахнин: УЕФА нужно было предоставить единое решение для всех лиг Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о возможном распределении мест согласно текущему положению команд в случае досрочного завершения чемпионата России.

- Понятно, что если еврокубковые места распределять согласно текущим местам команд в таблице, то ростовчанам это не понравится. В этой ситуации всегда будут те, кто окажется в проигрыше. УЕФА нужно было взять на себя ответственность и предоставить единое решение для всех лиг, - цитируют Балахнина «Известия».

Отметим, что на данный момент «Ростов», набрав 38 очков после 22 туров чемпионата, занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая занимающему второе место «Локомотиву» три очка.

Напомним, что в начале апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.