Димитар Бербатов: Вопрос в том, действительно ли Почеттино захочет поехать в Ньюкасл Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал возможное назначение Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Ньюкасла».

- Если он пойдет в «Ньюкасл», то это будет первым знаком от новых владельцев для игроков, на которых они нацелены. Если вы возьмете на себя ответственность за приглашение Почеттино и начнете переговоры с футболистами о переходе, поверьте мне, они будут уделять больше внимания и более серьезно относиться к вашему предложению, и я говорю именно о больших игроках.

Если слухи подтвердятся, то первое, что Почеттино потребует - гарантия, что «Ньюкасл» летом усилится, потому что он хотел бы иметь в своем распоряжении как можно больше хороших игроков для достижения поставленных целей.

Почеттино уже сделал себе имя одного из лучших тренеров в мире. Вопрос в том, действительно ли он захочет поехать в Ньюкасл. Когда вы связаны с такими клубами, как «Реал» и «Манчестер Юнайтед»… При всем уважении к «Ньюкаслу», все же есть небольшая разница», - цитирует Бербатова Goal.com со ссылкой на Betfair.

Ранее стал известен список кандидатов на должность нового главного тренера «Ньюкасла». Новые инвесторы «сорок» выбирают между Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Люсьеном Фавром и Рафаэлем Бенитесом.

Добавим, что Почеттино в прошлом году вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, однако был уволен из лондонского клуба 19 ноября после пяти лет работы с командой.