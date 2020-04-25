«Реал» отказался от покупки Холанда Мадридский клуб потерял интерес к нападающему форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

Как сообщает Mundo Deportivo, данное решение связано с дополнительными суммами, которые нужно будет выплатить агенту Холанда Мино Райоле и отцу норвежского игрока в рамках возможной сделки.

Накануне стало известно, что немецкий клуб согласился продать 19-летнего форварда в «Реал», но не раньше 2022 года.

Добавим, что футболист перебрался в стан «Боруссии» 1 января 2020 года. За это время он провел 11 матчей, забил 12 голов и отдал два голевых паса.