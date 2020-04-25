Франческо Тотти: Я не настолько глуп, чтобы отдавать сына в «Лацио» Бывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти заявил, что он «не настолько глуп», чтобы отвести своего сына Кристиана в «Лацио».

- Я сказал, что если буду агентом Кристиана, а «Милан», «Лацио» или «Ювентус» позвонят мне, я отвечу. В любом случае, Кристиан похож на меня, он также бы отказался. Я не настолько глуп, чтобы приводить Кристиана в «Лацио». Вы действительно думаете, что я способен это сделать? – цитирует Тотти Football Italia.

Накануне Тотти расстроил некоторых фанатов «Ромы», заявив, что не будет препятствовать переходу сына «Лацио».

Добавим, что на данный момент 14-летний Кристиан Тотти занимается в академии «Ромы».